Serrana linn Brasiilias: Covid-19 massivaktsineerimise eksperiment on edukas

Brasiilia tegeleb jõudsasti ka vaktsineerimisega. Täielikult vaksineeritud on 10,2% elanikkonnast.

Riigi kaguosas asuva 45 000 elanikuga Serrana linna kodanikest suurem osa on saanud teise doosi vaktsiini ning seal on koroonasurmad ja -juhtumid taandunud. Linnas toimiv süsteem annab ülevaate sellest, milline võiks olla pandeemia tulevik terves maailmas, kui vaktsineerimine kiireneb.

Suhkruroogu tootvas savannilinnas Serranas läbiviidud massilise vaktsineerimise projekt nimega Projeto S annab lootust kogu maailmale. Ka pakub see uusi tõendeid Sinovaci (tuntud ka kui CoronaVac) vaktsiini efektiivsuse kohta, mida kasutatakse kümnetes arenguriikides. Sinovaci toodetakse Hinas.

Linnaametnike sõnul vaktsineeriti veebruarist aprillini linna 27 700 täiskasvanud elanikust 98%. Nii ametnikud kui ka linlased on tulemustega rahul. Infektsioonid on nüüd 75% madalamad, lisaks puuduvad surmajuhtumid, sest CoronaVac on efektiivne ka Brasiilia tüve vastu.