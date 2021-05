Uuringust selgus, kui pikalt püsivad Covid-19 antikehad

Uuringus, milles kekskenduti Covid-19 antikehade uurimisele, selgus, et viirusest taastunud inimeste luuüdis on tuvastatud pikaealisi antikehi tootvad rakud.

Paljud inimesed, kes on nakatunud SARS-CoV-2-ga toodavad viiruse vastaseid antikehi veel suurema osa oma elust. Inimesed, kes põdesid viirust keskmiselt, nende luuüdi rakkudes on antikehad veel pikka aega, kuigi erinevad viiruse tüved võivad kaitset nõrgendada.

Antikehad on valgud, mis suudavad viirusosakesi ära tunda ja neid inaktiveerida. Antikehad pakuvad inimesele peamist immuunkaitset.

Ellebedy meeskond on täheldanud varajasi märke selle kohta, et Pfizeri mRNA vaktsiin peaks käivitama samade rakkude tootmise. Kuid antikehade tootmise püsivus, olgu see siis vaktsineerimise või nakatumise tõttu, ei taga täielikku immuunsust COVID-19 vastu.