Kahe päeva jooksul lisandub 15 000 uut vaktsineerimisaega

«Sellest, kui paljud meist enne sügist end vaktsineerivad, sõltub suuresti ka see, kui avatud on meie ühiskond uut kooliaastat alustades ning sügisese viirustehooaja saabudes. Nii et ärge lükake vaktsineerimisega alustamist sügisesse ja leidke suvisel puhkuseperioodil kindlasti see aeg,» ütles Seer.