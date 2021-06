Koroonakoormuse all kokkuvajunud õed lahkuvad USA-s ja Suurbritannias tööpostilt

Audra Williams töötas meditsiiniõena New Yorgis, õendusabi töö oli tema kirg. Kaheksa aastat kestnud karjääri jooksul töötas naine neljas USA osariigis. Kõige viimaseks jäi talle töökoht New Yorkis, millest sai eelmise aasta alguses koroonaviiruse epitsenter, kirjutab CNBC Make It. Naine oli raske valiku ees - kas peaks oma tervise huvides loobuma armastatud tööst?

«Minu vaimne tervis kannatas rohkem kui kunagi varem,» ütles Williams. Liiga suur töökoormus, ebaõnnestumised viiruse ohjeldamises ja emotsionaalsed traumad tekitasid Williamsis ärevuse ja traumajärgse stressihäire, mille tõttu naine 2020. aasta juulis töölt lahkus.

Koroonapandeemia andis viimase tõuke ametist loobumiseks

Hiljutiste uuringute kohaselt väidab 20–30% USA eesliinil töötavatest tervishoiutöötajatest, et kaaluvad nüüd erialalt lahkumist. On alanud massiline väljaränne tervishoiusektorist, selle põhjuseks on äärmiselt raske ja laastav koroonaviirus.

2021. aasta aprillis läbi viidud tervishoiutöötajate uuringust selgus, et neli kümnest (43%) õest kaalub 2021. aastal oma tööst loobumist. Näitajad on kõrgemad intensiivravi osakonna töötajate seas, kus tööst plaanib loobuda lausa 48% õdedest.

USA pole selle nähtusega üksi, ka Suurbritannia hiljutises aruandes leiti, et tuhanded Suurbritannia arstid plaanivad kurnatuse ja vaimse tervise pärast tervisesektorist lahkuda. Mõned arstid on sõnanud, et plaanivad isegi riigist lahkuda.

Koroonaviirusest tingitud ülekoormus oli viimaseks piisaks karikasse. Krooniline alarahastamine, pikad tunnid, personali puudus, emotsionaalne ja vaimne koormus - need on juba aastakümneid vaevanud põhjused, mis vähendavad tervishoiusektoris tegutsevaid töötajaid.

On ka palju vastuvoolu ujuvaid noori meditsiinihuvilisi

«On südamlik näha, et rohkem üliõpilasi soovib teha meditsiinikarjääri,» ütles Ameerika meditsiinikolledžite assotsiatsiooni president ja tegevdirektor David Skorton, kelle andmetel kasvas õppurite arv eelmisel õppeaastal 1,7%.