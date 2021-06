Reovee koroonaviirusesisaldus on pea üle Eesti kahanenud mõõdukaks

See näitab, et koroonaviirusekogus reovees on valdavalt vähene või mõõdukas. Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul on langust näha ka varem püsivalt väga suure viirusesisaldusega proove andnud Ida-Virumaa linnades, mis on nüüd jõudnud mõõdukale tasemele.