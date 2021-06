Teist tüüpi gripiviirused võivad olla Covid-19 tõttu välja surnud

Teist tüüpi gripiviiruseid pole sel aastal tähendatud ehk neid pole kuskil maailmas registeeritud, kirjutas STAT . Eksperdid ei ole veel kindlad, kas need tüübid on päriselt välja surnud, kui jah, siis aitab see mõista, kuidas gripiviirused liigituvad.

B-gripiviirustel on kaks tüve, kuid mitte alamkategooriaid. See gripiviirus on jaotatud kaheks tüveks - B/Yamagata ja B/Victoria. Peaaegu, et kadunud on B/Yamagata tüvi.