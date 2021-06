Nõgene selgitas, et Tallink on juba algusest peale rääkinud olulisusest viia vaktsineerimine läbi mai või hiljemalt juunis, tema sõnul täpsemalt enne jaanipäeva, kuna sel perioodil on kõige paremini tabatav soovitav sihtgrupp. «Peale seda perioodi ei ole Tallinkil enam võimalik eristada laevareisijaid sadade reisijate seast,» selgitas Nõgene.