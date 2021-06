India leevendas koroonapiiranguid, kuid terviseeksperdid on murelikud

India on vastu võtnud otsuse taasavada ettevõtted ja poed, seda aga piiratud aegadel. Lisaks on avatud New Delhit ja selle lähedal asuvaid piirkondi teenindav metroo, kuid kehtib 50-protsendiline täituvusnõue. Eelmisel nädalal lubasid pealinna võimud teatud tootmise ja ehitustegevuse jätkamist.

Pärast mais enam kui 400 000 uue juhtumi registreerimist on uute nakatumiste ja surmade arv vähenenud ning valitsus loodab, et taasavamine võib taaselustada majanduse, mis kasvas jaanuari-märtsi kvartalis vaid 1,6%.

Esmaspäeval langesid uued nakkused kahe kuu madalaimale tasemele, kuid täielikult vaksineerituid on riigis alla viie protsendi.

«Nüüd on koroonaolukord kontrolli all. Majandus tuleb taas õigele rajale viia,» ütles New Delhi peaminister Arvind Kejriwal pühapäeval.

Indias olid karmid sulgemismeetodid kasutusel alates aprillist. Mõned tervishoiueksperdid kardavad, et piiranguid leevendatakse liiga vara. See tekitab muret, et viirus võib endiselt levida India külade kaudu, kus arstiabi ja testimine on piiratud.