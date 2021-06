USA-s uuriti kui suures ulatuses pakuvad mRNA vaktsiinid kaitset

Uuringust, milles vaadeldi enam kui 3900 eesliinitöötajat näitas, et täielikult vaktsineeritud inimesed on koroonaviiruse eesti kaitsutud 90% ulatuses. Isegi osaliselt vaktsineeritud inimestel on nakatumise tõenäosus 81% väiksem kui neil, kes ei ole vaktsineeritud.

CDC ütles väljastatud aruandes, et see on reaalne tõend, mis näitab, et mRNA vaktsiinide kasutamine on koroonaviiruse ohjeldamisel efektiivne.

Lisaks selgus uuringust, et inimesed, kes on küll täielikult vaktsineeritud, kuid haigestuvad ikka koroonaviirusesse, põevad seda kergemate sümptomitega ja lühemat aega. Inimesed, kes uuringu käigus viirusesse haigestusid, kogesid 40% vähem sümptomeid ja 58% oli väiksem palavik. Voodis veetsid nad kaks päeva vähem kui vaktsineerimata patsiendid.

Osalejad said kas Pfizeri/BioNTechi või Moderna kaheannuselise vaktsiini ja testisid end iga nädal alates detsembrist.

USA meditsiinieksperdid väidavad, et teismeliste vaktsineerimise hilinemine võib normaalsusesse naasemist edasi lükata. Samuti väidavad eksperdid, et kui vaktsineeritakse ainult täiskasvanuid, võib hakata viirus kimbutama just lapsi.