Nakatumismäär on Eestis üle 300 Lääneranna vallas, Kehtna vallas, Narvas, Jõelähtmel ja Setomaal. Eesti nakatumismäär on 106,6 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud analüüside koguarvust 2,6 protsenti.

Narva nakatumismäär on Eesti keskmisest kolm korda kõrgem – 367,6. Narva linnapea Katri Raik kirjeldas Postimehele olukorda, et maskid on unustatud, linn on turiste ja kooliõpilaste klasse täis. «Kogu Eesti on unustanud viiruse ja Narva ka,» märkis Raik.