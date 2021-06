Uuring näitab, et Covid-19 võib imbuda kõhunäärmes insuliini tootvatesse rakkudesse

Lisaks viitavad mõned uuringud sellele, et raske Covid-19 võib vallandada diabeedi inimestel, kellel pole seda haigusseisundit varem esinenud. Seda on meditsiinivaldkond veel täpsemalt uurimas, kuid uuringu kaasautori, professor Peter Jacksoni, sõnul võib koroonaviirus beetarakkude vigastamisel tekitada diabeeti.

Esimeses rühmas leidsid nad, et SARS-CoV-2 oli otseselt nakatanud mõne inimese beeta-rakke ja mitmes laboratoorses katses leidsid uurijad, et viirus võib nakatada, kahjustada ja tappa beetarakke, mis on saadud teistel põhjustel.