Lasteaia lõpupeolt sai alguse suur India tüve koroonakolle

Täna on teada, et Covid-19 nakatunuid on koolis ja lasteaias kokku 14. Kui paljud on neist India tüve kandjad saab teada alles järgmisel nädalal, kuna proovid saadeti Tartu ülikooli teadlastele sekveneerimiseks. Ometi on Rapla kolde lähikontaktsete ring väga suur, ainuüksi koolis on kolle 35 lähikontaktsega. «On sümptomaatilisi ja asümptomaatilisi lapsi,» lausus terviseameti meedianõunik Kirsi Pruudel. Täna tuli Raplasse neli uut koroona juhtu, neist kaks läksid Kehtnasse.