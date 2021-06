Tallinnas on vaktsineerimisel aktiivsed nooremad inimesed

Linnavalitsuse teatel on kolme nädala jooksul mõlemas keskuses vaktsineeritud keskmiselt tuhat inimest päevas, ühtekokku seega ligi 40 000 inimest. Kaks kolmandikku vaktsineeritutest on olnud tallinlased, kuid paljud ka lähivaldadest ja kaugemaltki.

Tallinna linnavalitsuse koroonanõuniku Ester Öpiku sõnul on Harjumaal, sealhulgas Tallinnas olnud vaktsineerimisel eriti aktiivsed just noored vanuses 18–29 ja 30–39 ning nende hõlmatus vanuserühmades on Harjumaal 33 protsenti.