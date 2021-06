VIDEO ⟩ Kallas nõuaks reisijatelt negatiivset koroonatesti

Samal ajal, kui üha enam Euroopa riike nõuab Briti saartelt tulijatelt lisaks negatiivsele testile veel lisareegleid, et võita aega ja jõuda enne India tüve kohale jõudmist võimalikult palju inimesi ära vaktsineerida, ei nõua Eesti pea ainsa Euroopa Liidu riigina sealt reisijatelt isegi negatiivset Covid-testi. Miks?

«Praegu vastus on, et seda ei saa juriidiliselt teha, see on põhiseadusevastane, aga me tegeleme sellega, et probleem saaks sügiseks lahendatud,» ütles peaminister Kaja Kallas Kanal 2 uudistesaatele «Reporter».

Probleemiks on põhiseaduse paragrahv 36 esimene lause, mis ütleb: «Ühtki Eesti kodanikku ei tohi Eestist välja saata ega takistada Eestisse asumast».

«Minu küsimus oli ka, et ärge mulle öelge, kuidas ei saa, vaid öelge, kuidas saab,» ütleb Kaja Kallas, kes näeb vajadust reisijatelt negatiivse testi nõudmise järele. «Kui teised Euroopa Liidu riigid seda praktiliselt teevad, siis peame ka meie saama seda teha. Praegu kui meil lähevad nakatumisnumbrid alla, siis see ei ole nii ajakriitiline, aga sügiseks meil peab olema lahendus,» ütles Kaja Kallas.

Tervise- ja tööministri Tanel Kiige sõnul on valitsuses korduvalt arutatud reisijatele testimise kohustuslikuks muutmist ja tervise seisukohalt peab ta seda vajalikuks sammuks, kuid asi on takerdunud õiguslike probleemide taha. «Viimati leppisime kokku, et justiitsministeerium vaatab sinna sisse, mis on need võimalused. Kas saame kohustada reisikorraldajat või lennukioperaatorit nõudma pardale tulles negatiivset testi, mis oleks kõige mõistlikum, et lennukisse ei satuks haigestunud inimesi, või kohustada inimesi testi tegema kodumaale saabudes,» selgitas Kiik.

Lennujaamast on varem Postimehele kinnitatud, et ükski Eestisse lendav lennufirma ise koroonanõudeid kehtestanud ei ole, vaid alati lähtutakse sihtriigis kehtestatud reeglitest. Kiige sõnul on uusi viirustüvesid silmas pidades ülioluline, et inimesed oma vaktsineerimiskuuri lõpuni viiksid.

«Pean ausalt tunnistama, et see on tõenäoliselt aja küsimus, mil India tüvi võtabki üle praegu meil levinud UK-tüve,» tunnistab tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

«Vaktsineerimiskuur tuleb lõpuni teha, siis on nad ka India viirusetüve vastu kaitstud. Kui see kuur on pooleli või pole inimene üldse vaktsineeritud, siis loomulikult see nakkusoht on väga kõrge,» ütles Kiik.