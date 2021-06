85 000 saabuva vaktsiinidoosi seas on Pfizerit oodatust vähem

Järgmisel nädalal tuleb 10 000 doosi võrra vähem Pfizerit, kui algselt oli lubatud, ent selle võrra on lubatud tootja poolt ülejärgmisel nädalal rohkem. «Jansseni tarned on täiesti ettearvamatud - algselt pidi tulema 28 275 doosi, siis vahepeal oli teadmine, et tuleb 4000, nüüd selgus, et tuleb 12 000,» ütles Postimehele Covid-19 vaktsineerimise töörühma meedianõunik Gea Otsa.