Uuringust selgus, kas Covid-19 vaktsiinid pakuvad kaitset ka vähihaigetele

Mured algasid sellest, kuidas mõjutab vähk ja selle ravi immuunsüsteemi, mis on niigi haavatavas grupis ohtlik ka koroonaviirusesse nakatumisel, kirjutab Medical Xpress . Nüüd kui Covid-19 vaktsiinid on laialdaselt kättesaadavad, on selles potentsiaalselt haavatavas populatsioonis probleemid vähenenud.

«Pandeemia varajastest uuringutest selgus, et vähipatsientidel, kes saavad COVID-19, on kõrgem haigestumus ja suremus võrreldes üldpopulatsiooniga,» sõnas uuringu kaasautor Amit Verma, «Vajame tõesti jõupingutusi nende haavatavate patsientide kaitsmiseks nakkuse eest. See uuring peaks aitama inimestel tunda kindlustunnet, et need vaktsiinid toimivad väga hästi, isegi neil, kes saavad kemoteraapiat või immunoteraapiat.»