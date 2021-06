Teadlased arvutasid väja, mis on koroonaviiruse mass terves maailmas

Rühm teadlasi arvutas hiljuti, et iga nakatunud inimene kannab oma nakkuse tipul umbes 10–100 miljardit SARS-CoV-2 üksikut osakest. Arvestades, et maailmas on mitu miljonit nakatumist, hinnatakse kollektiivset massi kuskil 0,1-10 kilogrammi vahel.

«Vaadates ajaloolisest kontekstist, on aatomipommis on vähem kui 100 kg lõhustuvat materjali,» sõnas uuringu vanemautor Ron Milo, «Kuid vaadake millist hävingut see põhjustada võib.»

Samamoodi räägime viiruse massisit, mis on tekitanud ülemaailmse kaose, nakatunud on enam kui 173 miljonit inimest ja surnud 3,7 miljonit. Selleks, et arvutada, kui palju viirust võib nakatunud inimene kanda, kasutasid teadlased ahvidel tehtud varasemaid mõõtmisi selle kohta, kui palju SARS-CoV-2 nakatas tippinfektsiooni ajal erinevaid kudesid, mis teadaolevalt on viirusele vastuvõtlikud (näiteks kopsud ja mandlid).

Seejärel korrutasid nad ühe grammi koe kohta esinevate viirusosakeste arvu inimese kudede massiga, et hinnata viiruse osakeste arvu inimese kudedes.

Varasemate viiruse läbimõõdul põhinevate arvutuste põhjal teadsid nad juba, et iga viirusosakese mass on 1 femtogramm. Kasutades iga osakese massi ja hinnangulisi osakeste arvu, arvutasid nad, et nakatumise tipul kannab iga inimene umbes 1 kuni 10 mikrogrammi viirusosakesi.

See arvutus aitas teadlastel paremini mõista, mitu rakku on viirusega nakatunud ja kuidas on viirusosakeste arv võrreldav viiruse kiire arenguga. Uurijad leidsid veel, et ühe peremehe nakkuse ajal koguneb viirus kogu oma genoomi umbes 0,1 kuni üks mutatsioon.