EMA juht ärgitas tagama ligipääsu vaktsiinidele kõikjal maailmas

Suurbritannias algas reedel G7 liidrite tippkohtumine.

«See ei ole EMA pädevuses, seega võin rääkida vaid oma vaatenurgast, mille järgi ma tõesti usun, et me peame tagama ligipääsu ja kättesaadavuse üle terve maailma, mitte ainult riikides, kel on vahendeid, et selle eest tasuda,» ütles EMA juht Emer Cooke.

Aktivistide sõnul on G7 lubadus liiga vähe ja liiga hilja, et lõpetada pandeemiat, mis on nõudnud üle 3,7 miljoni inimelu.

«Praegu me oleme kindlad, et olemasolevaid variante saab (praeguste) vaktsiinidega kontrollida. Kuid see võib väga kiiresti muutuda,» ütles Cooke.