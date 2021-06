Piirangute kadumine loob illusiooni nagu oleks koroonaviirus seljatatud

The Washington Post leidis, et riikides, kus on madal vaktsineerimismäär, on kõrgem haiglaravi vajavate patsientide määr. Kõrgelt vaktsineeritud riikides on haigusjuhtude arv kiiresti langemas.

Post võrdles vaktsineerimisvõtteid ja koroonaviiruse infektsioone ning täheldas, et kohtades, kus vaktsineerimine on madalam kasvab koroonaviirusesse haigestumine. Eksperdid on mures, sest viiruse tüved levivad jõudsasti piirkondades, kus inimesed on osaliselt vaktsineeritud ja seetõttu on hakanud leevenema ka piirangud.

On suur risk avada baare ja restorane ning naasta tavaelu juurde, sest see jätab inimestele mulje, et oht on möödas ja vaktsineerima ei peagi.

Ameerikas on täielikult vaktsineeritud 43% vaktsineerimiskõlblikest inimestest, siiski on riigis igapäevaselt alla 16 000 uue infektsiooni päevas. Kümnes osariigis, lõunast ja mõned ka läänest, on täielikult vaktsineerituid vähem kui 35% elanikest.

Infektsioonide risk on ebaühtlaselt jaotunud

Birminghami Alabama ülikooli nakkushaiguste arst Michael Saag sõnab, et kui vaktsineerimata inimesed käituvad suve ajal nii nagu nad oleks vaktsineeritud, on risk jaotatud ebaühtlaselt. Viirus on koondunud kogukondadesse, kus vaktsineerimine on aeglasem.

Siinkohal on suur risk avada baare ja restorane ning naasta tavaelu juurde, sest see jätab inimestele mulje, et oht on möödas ja vaktsineerima ei peagi. Missouri Polki maakond, kus vähem kui veerand umbes 30 000 elanikust on täielikult vaktsineeritud, teatas ühe nädala jooksul ligi 90 uuest nakkusjuhtumist, pärast mitu kuud kestnud langust.

Riigi rahvatervise administraator Michelle Morris ütles, et nakkused on koondunud õpilaste hulka ja immuunsus ei ole leviku loomulikul peatamise jaoks piisavalt levinud.

Ilma uute tüvedeta oleks USA-s epideemia juba lõppenud

Polki maakonna vaktsineerimispunktis käis veel jaanuaris 400 inimest päevas, mai alguses koht suleti, sest vaktsineerimis-soovijaid olid vaid sada. Morris sõnab, et vaktsineerimispunkt avatakse uuesti kui ilmub ka nõudlus.

Nagu ka paljude teiste väikeste maakondade vähese nõudlus on pannud rahvatervise ametnike tegema julgustustööd. Näiteks hiljuti jagasid nad Facebookis postitust, kus kummutati müüt selle kohta, et vaktsineerimine muudab inimesed magneetiliseks.

Ekspertide sõnul on vaktsineerimine parim võimalus hoidmaks ära Indiast pärit delta tüve laastavamate kahjustuste teke. «Ilma mutateerunud tüvedeta oleks USA-s epideemia juba lõppenud,» sõnas evolutsioonibioloog Trevor Bedford.

Delta variant on moodustanud sel nädalal USA-s juba 6% kõigist uutest nakkustest. Haiguste Tõrje ja Ennetamise Keskuste pressiesindaja sõnul on see variant tuvastatud kõigis osariikides peale Hawaii ja Lõuna-Dakota.

Delta variandi vastu kaitseb kaheannuseline vaktsineerimine

Üks eelis, mis on Ameerika Ühendriikidel Suurbritannia ees, on see, et sealsed tervishoiuasutused otsustasid mitte edasi lükata kaheannuseliste mRNA vaktsiinide teise doosi manustamist. Varajased uuringud näitavad, et teine annus vaktsiini annab India tüve vastu tugevama kaitse kui üks annus.