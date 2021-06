Võib öelda, et kolle sai alguse lasteaia lõpupeolt. Pilt on illustratiivne. FOTO: Marko Saarm

Kehtna vallas on Eesti esimene India koroonatüve kolle. India tüve kolle sai alguse Kehtna kunstide kooli lõpuaktuselt, kuhu oli tulnud nakatunu. Tänaseks on India tüvega haigestunud 12 inimest ja lähikontaktseid on 36. Terviseameti hinnangul on India tüve osakaal Eestis viimase kümne päevaga kahekordistunud, täna on meil keskmiselt 20-30 protsenti juhtudest India tüve variant.