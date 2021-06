Pilk peale: kogu tõde Sputnik V kõrvalmõjudest

Moskvas asuv Gamaleya riiklikus epidemioloogia ja mikrobioloogia keskuses töötati välja COVID-19 vaktsiini Gam-COVID-Vac, laiemalt tuntud kui Sputnik V. See on esimene COVID-19 vaktsiin maailmas, mida lubati kasutada SARS-CoV-2 vastu.

Koos Venemaaga on vaktsiini heaks kiitnud veel 64 riiki. Nende riikide hulka kuuluvad näiteks Argentiina, Iraan ja India. Vaktsiin on hetkel ülevaatamisel Euroopa Liidu Ravimiametis.

Sputnik V on kahedoosiline vaktsiin, mille efektiivsuse määraks on 91,6%.

Uuringutes on leitud, et kõige sagedasemad Sputnik V kõrvaltoimed on: