GRAAFIK ⟩ Inimestel napib huvi Covid-19 vaktsiini vastu

Kõlvarti sõnul on suvi hea aeg vaktsineerimiseks, kuna just suvel on hea end ette valmistada sügise tulekuks. «Tundub, et eelmisel aastal me suvel selle unustasime ja sügisel tuligi viiruse teine laine. Nüüd ongi õige aeg mõelda selle peale, kuidas sügisene viiruse levik ära hoida, ja pole midagi efektiivsemat kui vaktsineerimine,» ütles Kõlvart.