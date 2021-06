Euroopa Ravimiamet: pandeemiaga võitlemiseks tuleb kasutada kõiki vaktsiine

Euroopa Liidu riigid peavad kasutama koroonaviirusega võitlemiseks kõiki kättesaadavaid vaktsiine ja on liiga vara öelda, mis tüüpi vaktsiin kõige parem on, teatas neljapäeval Euroopa Ravimiamet (EMA).

Mitu riiki on piiranud AstraZeneca ja Johnson & Johnsoni niinimetatud «viirusvektoriga» kaitsesüstide kasutamist, kuna neid seostatakse harvaesineva tromboosiga. Nende asemel on soositud Pfizer/BioNTechi ja Moderna mRNA vaktsiine .

«Meil on endiselt pandeemia ja on väga oluline, et võitluses pandeemiaga kasutaksime me kõiki meile kättesaadavaid vahendeid,» ütles EMA vaktsiinistrateegia juht Marco Cavaleri.