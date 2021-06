Rootsis paljastati hiiglaslik koroonapettus: 100 000 rootslast võisid saada valenegatiivse koroonatesti tunnistuse

Rootsi politsei kahtlustab, et kuigi klientidelt proove küll ninaneelust võeti (protseduur, mis on teadupärast üsnagi ebamugav), ei saadetud neid kunagi laboratooriumisse edasi. Sertifikaadid negatiivse tulemuse kohta kliendid aga said sellegipoolest. Lihtne arvutus näitab, et ettevõte sai müügitulu vähemalt 15 miljonit eurot.