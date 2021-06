Koroonaviiruse erinevad variandid pakuvad teadlastele muret

Siiani pole ükski levinumatest variantidest võimeline täieliku vaktsineerimise tagajärgedest kõrvale hoidma. Siiski tõdevad teadlased, et kaheannuseliseid vaktsiine saanud inimesed on tüvede eest rohkem kaitsutud, kui ühe doosiga või mitte üldse vaktsineeritud inimesed.

USA Haiguste Tõrje ja Ennetamise Keskus (CDC) on gamma klassifitseerinud murettekitava variandina, sest praegused tõendid näitavad, et gamma suudab antikehade ravile vastu seista.

Gamma tõestanud suurenenud ülekanduvust, raskemat haigust, madalamat antikehade efektiivsust, madalamat ravi efektiivsust või diagnostilisi probleeme. CDC andmetel on gamma tuvastatud igas osariigis. Rhode Islandi tervishoiuministeeriumi meditsiinidirektori dr Philip Chan sõnas, et viimase paari nädala jooksul on umbes 20% kõigist variantidest olnud Gamma variant.

California rahvatervise osakonna andmetel moodustas gamma mais 10% kõigist järjestatud proovidest ja on suurenenud kõigis California piirkondades. Samuti on seal sagenenud ka Alfa ja Delta variandid.

Samuti on täheldatud, et variandid võitlevad omavahe. Näiteks on näidanud Delta võimsust teiste Covid-19 variantidega konkureerida. See omakorda raskendab tervishoiueksperide jaoks koroonaviiruse tuleviku prognoosimist.