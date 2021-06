Uut koroonaviiruse varianti, Delta Plusi, on teadaolevalt juba 200 juhtumit

Ülemaailmset tähelepanu on saanud uus koroonaviiruse variant B.1.617.2.1 või AY.1 ehk Delta Plus, mis on välja kujunenud esmakordselt veebruaris avastatud Delta variandist.

Siiani on 11 riigis täheldatud umbes 200 juhtumit. Terviseeksperdid uurivad, kas Delta Plus võib olla paremini leviv kui teised tüved, näiteks Alpha või Delta variandid, kuid seda on hetkel veel vara öelda.

Kuidas Delta Plus erineb Delta variandist?

Kõik variandid kannavad mutatsioonide klastreid. Delta Plus'il on lisamutatsioon nimega K417N, mis eristab seda tavalisest Delta variandist. See mutatsioon mõjutab piigivalku, viiruse osa, mis kinnitub nakatunud rakkudele.

K417N mutatsioon pole täiesti uus, see on tekkinud iseseisvalt mitmes viirusliinis, ütles Londoni Ülikooli kolledži (UCL) geneetika instituudi direktor Francois Balloux.

Mutatsiooni nähti Katarist leitud tüvest 2020. aasta märtsis ja seda leidub ka beeta-variandis, mis avastati Lõuna-Aafrikas esmakordselt möödunud sügisel. Viirused mutateeruvad pidevalt ja praeguseks on kogu maailmas järjestatud umbes 160 koronaviiruse tüve.

Kas Delta Plus on nakkavam või surmavam?

Delta Plus variandil on mitmeid murettekitavaid jooni nagu suurenenud ülekanduvus, tugevam seondumine kopsurakkude retseptoritega ja antikeha reaktsiooni potentsiaalne vähenemine.

Pole veel selge, millist mõju mutatsioon võib avaldada vaktsiini efektiivsusele. Praegu hoiatavad eksperdid suures osas avalikkust ja valitsusi olema rahulikud, kuid valvsad. Tänaseni on Delta Plus tüve leitud 11 riigist kokku umbes 200 juhtumit.