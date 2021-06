Sydney on Delta tüve tõttu kaheks nädalaks lukus

Kui kesklinn on inimtühi, sest baarid, restoranid ja kohvikud on suletud, siis Sydney's Bondi rannas on näha veel surfareid ja ujujaid, sest väljas liikumine on endiselt lubatud. Siiski on kehtestatud osalised piirangud, et takistada koroonaviiruse Delta tüve nakkuspuhanguid.