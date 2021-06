Maailmas karmistatakse piiranguid, ka Lõuna-Aafrika läheb karantiini

Lõuna-Aafrika Vabariigi president Cyril Ramaphosa andis pühapäeval televisiooni vahendusel teada, et juba varasemalt raskelt koroonaviirusest räsitud riik seisab silmitsi uue Delta variandi puhanguga.

«Meie tervishoiuasutsed on viidud viimase piirini, intensiivravikohti on puudu,» sõnas Ramaphosa kui pani riigi neljandale häiretasemele, mis on vaid üks tase allpool täielikku lukustust.