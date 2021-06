Terviseameti laos riknes ligi 70 000 vaktsiinidoosi

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et valitsus otsustas annetada 900 000 doosi AstraZeneca koroonavaktsiini, mida Eesti ise ära ei kasuta. Valitsusjuht märkis, et Eesti on broneerinud rohkem vaktsiine, kui Eestis inimesi.