Koroonapiirangud kahandasid ELis asüülitaotluste arvu

EASO aastaraportis rõhutatakse aga, et see ei tähenda mingil juhul Euroopas varjupaiga soovijate arvu vähenemist.

«Me teame, et maailmas on ikka veel rekordarv inimesi, kel on vaja rahvusvahelist kaitset, aga nad lihtsalt ei suuda Euroopasse jõuda,» ütles büroo juht Nina Gregori raportit esitledes.