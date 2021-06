Teadlased tuvastasid teguri, mis suurendab vastuvõtlikkust koroonaviirusele

Uued uuringud valgustavad teemat, näidates, et kokkupuude e-sigareti auruga suurendab koroonaviiruse retseptorite taset isaste hiirte kopsudes, eriti kui aurus on nikotiini. See võib hõlbustada viirusega nakatumist. Tulemused avaldati ajakirjas Journal of Investigative Medicine .

«On tõestatud, et sigaretisuitsetajate kopsudes on kõrgem ACE-2 sisaldus ja et suitsetamine on teadaolev kopsuhaiguse ja nakkuse riskifaktor,» ütleb dr Pawan Sharma, uuringu üks autoritest. «Tahtsime teada, kas e-sigarettide puhul täheldatakse sarnast efekti ja kas mõjud on isastel ja emastel erinevad.»