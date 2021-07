«Viiruse hulk reovees on alla läinud ja samas paraku peab ütlema, et päris nulli pole ta läinud. Vaatame selle puhangu saba ja natuke see murekoht on, et võiks kiiremini alla minna,» rääkis Tartu ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson.