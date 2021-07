Pärast kaheksa nädalat kestnud langust on koroonanumbrid maailmas suurenenud, esikohal India ja Venemaa

Infektsioonide tõus oli väike, 2,72%, surmade arv on jätkuvalt languses, kirjutab University of Minnesota lehekülg . Nädala lõikes on surmade arv hetkel madalamas punktis alates 2020. aasta novembrist.

Aafrika regioon on nüüd kolmandas laines ning eelmisel nädalal kasvasid nii nakkusjuhtumid (33%) kui ka surmajuhtumid (42%) järsult. Samuti märkis WHO juhtumite arvu suurenemist Vahemere idaosas ja Euroopa piirkondades.

Eelmise nädala jooksul on veel 11 riiki avastanud oma esimesed Delta (B1617.2) variandi juhtumid, tõstes koguarvu 96-ni, mis WHO sõnul on alahinnatud, kuna paljudel riikidel on piiratud sekveneerimis võime.