Aafrika on koroonaviiruse delta tüve küüsis

Uue nakkuslaine eesotsas on Lõuna-Aafrika Vabariik, kus haigusjuhtude arv kahekordistub iga kolme nädalaga, selgub Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) andmeist.

«Aafrika kolmanda laine kiirus ja skaala on hoopis hullemad, kui me varem näinud oleme,» ütles WHO regionaaldirektor doktor Matshidiso Moeti.

Delta tüvest on teada antud 16 Aafrika riigis ja see on saanud dominantseks LAV-is, mis moodustab üle poolte Aafrika uutest nakkusjuhtudest. Ugandas tuvastati delta tüvi 97 protsendil ja Kongos 79 protsendil sekveneeritud proovidest, teatas WHO.

«Nakkavamate tüvede metsik levik viib ohu Aafrikas täiesti uuele tasemele,» ütles Moeti. «Rohkem nakkusi tähendab rohkem tõsiseid haigestumisi ja rohkem surmasid, seega peavad kõik otsekohe tegutsema ja tugevdama ennetusmeetmeid, et peatada hädaolukorra muutumine tragöödiaks.»

Aafrika 1,3 miljardist elanikust on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud vähem kui kaks protsenti.