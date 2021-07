Teadlased tegid olulise avastuse Covid-19 sümptomite raskuse tagamaade kohta

Immuunrakud on paremini valmistunud mobiliseeruma kiiresti SARS-CoV-2 vastu, kui nad on juba kohanud selle õrnemat nõbu, järeldasid teadlased.

Tulemused võivad aidata selgitada, miks mõned inimesed, eriti lapsed, tunduvad olevat Covid-19 põhjustava koroonaviiruse suhtes vastupidavamad. Samuti võivad need võimaldada prognoosida, millistel inimestel tekivad tõenäoliselt Covid-19 korral tõsisemad sümptomid.

Kõnealused immuunrakud, mida nimetatakse tapja T-rakkudeks, rändavad läbi vere ja lümfi, siirduvad kudedesse, kus viivad läbi nii-öelda päästeoperatsioone. Uuring, mis avaldati ajakirjas Science Immunology, näitas, et kõige haigematelt Covid-19 patsientidelt võetud tapja T-rakkudel esines vähem märke varasemate kokkupuudete kohta külmetushaigust põhjustavate koroonaviirustega.

Kuidas T-rakud patogeene murravad?

Covid-19 immuunsuse alased arutelud keskenduvad sageli antikehadele - valkudele, mis võivad viiruse külge kinnituda enne, kui see suudab haavatavat rakku nakatada. Kuid patogeenid arenevad ja «õpivad» varjama oma kriitilisi omadusi antikehade eest, ütles professor Mark Davis, Stanfordi immuunsuse, siirdamise ja nakkushaiguste instituudi direktor ja uuringu peamine autor Medical Xpressis. T-rakud tunnevad patogeene ära teistmoodi ja neid on raske petta.

Kõik meie rakud väljastavad reaalajas aruandeid oma sisemise olukorra kohta, «saagides» rutiinselt mõned proovid igast hiljuti valmistatud valgust väikesteks tükkideks, mida nimetatakse peptiidideks, ja esitades need peptiidid enda pinnal T-rakkudele kontrollimiseks.

Kui tapja T-raku retseptor märkab raku pinnal peptiidi, mis sinna ei kuulu – näiteks kui see pärineb sissetungiva mikroorganismi toodetud valgust –, kuulutab T-rakk sõja. See paljuneb raevukalt ja selle arvukad järeltulijad – kelle retseptorid on suunatud ühele ja samale peptiidjärjestusele – kihutavad sihtmärgile, hävitades kõik rakud, mis kannavad märgulamp-peptiidseid märke patogeensest mikroobist.

Mõni algse tapja T-raku arvukatest tütarrakkudest jääb niiöelda rahulikumasse olekusse. Nendel «mälu T-rakkudel» on kõrgendatud tundlikkus ja erakordne pikaealisus. Need püsivad veres ja lümfis sageli aastakümneid, olles valmis tegutsema, kui nad peaksid kunagi ristuma peptiidiga, mis tekitas neid loonud T-rakkude paljunemislaine. See valmisolek võib säästa väärtuslikku aega varem kohatud viiruse või lähedase patogeeni pärssimisel.

Miks mõjub haigus nii erinevalt?

Pandeemia arenedes mõtiskles Davis: «Paljud inimesed haigestuvad või surevad Covid-19 tõttu, teised aga käivad ringi, teadmata, et neil see on. Miks?»

Selle välja selgitamiseks kinnitas uuringu üks autor, dr Vamsee Mallajosyula kõigepealt, et mõned SARS-CoV-2 järjestuse osad on tegelikult identsed teatud laialt levinud nohu põhjustavate koroonaviiruste analoogsete osadega. Seejärel pani ta kokku paneeli, mis koosnes 24 erinevast peptiidjärjestusest – osa nendest olid ainulaadsed SARS-CoV-2 valmistatud valkudele ja teised olid samuti iseloomulikud muudele koroonaviirustele.