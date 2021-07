Svet on kriitiline riigi vaktsineerimiskorralduse suhtes, eriti mis puudutab koroonaviiruse vastasest vaktsineerimisest teavitamist ja partnerite kaasamist. Ta eelistaks olukorda, kus kohaliku omavalitsuse poole pöördutaks näiteks sõnumiga, et kolme nädala pärast tekib võimalus vaktsineerida näiteks 5000 inimest — siiani on neil tulnud aga reageerida väga kiiresti, rääkis Svet «Vikerhommikus».