Regionaalhaigla ette istutatakse koroonaohvrite mälestuseks pihlapuu

«Puu istutamisega regionaalhaigla esisele soovime tunnustada meditsiinitöötajaid ennastsalgava panuse eest Covid-19 pandeemia ajal, me tunneme suurt rõõmu iga haiguse seljatanud patsiendi üle ja meie kõigi rõõmuks on neid tervenenud patsiente väga palju, kelle paranemise nimel meie meditsiinipersonal nägi ööpäevaringselt vaeva. Samuti olgu see puu meenutuseks, et alati elu ringkäigu vastu ei saa ja ei õnnestu vaatamata pingutustele elusid päästa, seetõttu mälestame ka lahkunuid ja tunneme kaasa kõigile, kes kaotasid oma lähedase pandeemias,» sõnas regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu. Ta lisas: «Praegu on meil põhjust rõõmustamiseks, epidemioloogiline olukord on stabiliseerunud ja selles on osa kogu Eesti rahval, kes kasutavad vaktsineerimise võimalust ning annavad sellega oma panuse järgmise kriisi ära hoidmiseks. Andku see ilus pihlakas jõudu kõigile meie haigla patsientidele ning töötajatele ka edaspidi.»