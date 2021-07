Lääne-Harju vallavanem Vladimir Svetile: ei saa nõustuda üldistusega, et vaktsineerimiskorralduses pole omavalitsustega arvestatud

«Kohe kindlasti ei saa nõustuda üldistusega, et vaktsineerimiskorralduses pole kohalike omavalitsustega arvestatud. Vähemalt meie valla näitel on siiamaani teavitus olnud piisava varuga ning tollele järgnev vaktsineerimine ka vabalt korraldatav,» ütles Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat.

Ta lisas, et loomulikult ei saa võrrelda rohkem kui 118 000 elanikuga Lasnamäe linnaosa ca 13 000 elanikuga vallaga. «Meid eilne avaldus kõnetas ennekõike seetõttu, et me vaikimisega kirjutaks otsekui sellele alla, kuid meie vallal on seni olnud vaktsineerimise korraldamisega täiesti toimivad kogemused. Ei tahaks uskuda, et oleme ainus omavalitsus, kel n-ö. vedanud on,» lausus Saat. «Sealjuures on ka meie vallas piirkondi, kus on palju venekeelseid elanikke. Ka nendeni on jõutud.»

Lääne-Harju vallas on vaktsiinidooside saabumisest teavitamine olnud üldjuhul kaks nädalat ette, mis on piisav aeg sõnumi inimesteni viimiseks.

Saat lisas, et inimesteni jõudmisel mängib pearolli kommunikatsioon ning selle võimalused tänapäeval on üpris laialdased. Sõnumi kohale viimine oma piirkonna elanikele ongi kohaliku omavalitsuse ülesanne. Üldjuhul on ka igal kohalikul omavalitsusel olemas oma toimiv ajaleht ja kanalid, mille kaudu infot levitada.

«Sotsiaalmeedia ja veebikeskkonnad on kahtlemata teatud sihtgruppide peamised infotarbimise kanalid, kuid sõnumit saab levitada ka gruppide ja liitude kaudu, samuti ka vahetult inimeste poole pöördudes,» kirjeldas vallavanem. Ta lisas, et vallas on tublisid kogukondasid, kus infovahetus on kiire ja tõhus. «Siiani pole kellelgi tulek selle taha jäänud, et ta vaktsineerimisest ei teaks. Pigem on jäänud kahtluste ja tahtmise taha.»

Vallavanema sõnul on vaktsineerimise vajalikkusest tänaseks räägitud juba palju, kuid nõustub Svetiga, et seal kehtib põhimõte «küll küllale liiga ei tee».

«Kindlasti jätkame oma teavitustegevusi ning oleme väga tänulikud iga uue vaktsiinikoorma eest, et siis jälle talgud teha.»

Kampaaniate kõrval peetakse ka Lääne-Harju vallas oluliseks inimeste omavahelist vaktsineerimiskommunikatsiooni, mis on üleriigiliste kampaaniate loogiline jätk ning seni toimunud talgutel on nii mõnigi öelnud, et on tulnud just kellegi soovitusel.

Lääne-Harju vallas on tänaseks koostöös Eldrediga toimunud kokku kuus massvaktsineerimist, millest kaks on olnud teise doosi talgud. Juuli lõpus toimub veel üks teise doosi manustamine.