«Kohale pidid saabuma Krasnojarski ooperi- ja balletiteatri trupp 210 esinejaga, neist 170 ei ole vaktsineeritud. Kuna Venemaa näitajad on murettekitavad, siis seoses sellega valitsuselt nad erisust ei saanud,» ütles kultuuriminister.

Tallinna linnavalitsus soovis kuu tagasi, et kultuuriministeerium valitsuses taotleks trupile erisust, et kohale saabuv trupp ei peaks olema nädala karantiinis. Sooviti, et nad saaksid osaleda proovides ja läbimängudes.