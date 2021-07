Uues uuringus selgus, millest sõltub kaitse Delta tüve vastu

Neljapäeval ajakirjas Nature avaldatud uuringust selgus, et vaid üks annus Pfizeri või AstraZeneca vaktsiini, mis mõlemad vajavad kahte annust, andis Delta tüve vastu nõrgapoolse kaitse.

Teadlased tegid laboratoorsed katsed, võttes vereproovid inimestelt, kes olid saanud eelmainitud vaktsiine. Pärast ühekordset annust olid vaid 10 protsendil tekkinud antikehad, mis neutraliseerisid Delta variandi – märk sellest, et need isikud on kaitstud sümptomaatilise infektsiooni eest. Pärast kahte annust olid 95 protsendil proovidest tekkinud neutraliseerivad antikehad Delta vastu.