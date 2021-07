Teadlased lõid võimaliku koroonavaktsiini, mille saab sisse hingata

Tulemused avaldati 2. juulil ajakirjas Science Advances.

«Praegu saadaval olevad vaktsiinid Covid-19 vastu on väga edukad, kuid enamus maailma elanikkonnast on endiselt vaktsineerimata ja on vaja kriitiliselt vaja rohkem vaktsiine, mida oleks lihtne kasutada ja mis on tõhusad haiguse ja nakkuse peatamiseks,» ütleb immunoloogiaprofessor Paul McCray, uuringu üks autoritest Medical Xpressis. «Kui see uus vaktsiin osutub inimestel tõhusaks, võib see aidata blokeerida SARS-CoV-2 ülekannet ja aidata kontrollida Covid-19 pandeemiat.»

Vaktsiini manustatakse ninasprei kaudu. Uuringus kasutatud vaktsiin nõuab ainult ühte annust ja seda võib külmkapis tavapärasel temperatuuril säilitada vähemalt kolm kuud. Kuna seda manustatakse ninasiseselt, võib vaktsiini ka hõlpsamini manustada, eriti neile, kellel on hirm nõelte ees.

«Oleme seda vaktsiiniplatvormi arendanud enam kui 20 aastat ja pandeemia algusaegadel alustasime Covid-19 vastu võitlemiseks uute vaktsiinipreparaatide väljatöötamist,» ütleb Georgia ülikooli professor Biao He, uuringu kaasjuht. «Meie eelkliinilised andmed näitavad, et see vaktsiin mitte ainult ei kaitse nakkuse eest, vaid vähendab oluliselt ka nakatumise tõenäosust.»

Katsevaktsiin kasutab kahjutut paragripi viirust 5 (PIV5), et viia SARS-CoV-2 piikvalk rakkudesse, kus see kutsub esile immuunvastust, mis kaitseb nakkuse eest. PIV5 on seotud tavaliste külmetusviirustega ja nakatab kergesti erinevaid imetajaid, sealhulgas inimesi, põhjustamata märkimisväärset haigust. Uurimisrühm on varem näidanud, et see vaktsiiniplatvorm suudab katseloomi täielikult kaitsta teise ohtliku koroonaviirushaiguse eest, mida nimetatakse Lähis-Ida respiratoorseks sündroomiks (MERS).

Meeskonna väljatöötatud sissehingatav PIV5 vaktsiin on suunatud limaskesta rakkudele, mis vooderdavad ninakäike ja hingamisteid. Need rakud on enamiku SARS-CoV-2 nakkuste peamine sisenemispunkt ja viiruse varase paljunemise paik. Nendes rakkudes toodetud viirus võib tungida sügavamale kopsudesse ja teistesse keha organitesse, mis võib põhjustada raskemat haigust. Lisaks saab nendes rakkudes valmistatud viiruse hõlpsasti välja hingata, mis võimaldab viirusel nakatunud inimeselt teistele levida.