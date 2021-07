Tai tervishoiuministeerium teatas pühapäeval, et enam kui 600 meditsiinitöötajat, kes said kaks Hiina Sinovaci vaktsiini (SVA.O) annust, on nakatunud Covid-19ga, ja ametivõimud kaaluvad immuunsuse suurendamiseks lisaannuse andmist, vahendab Reuters.