Tais hakkavad kehtima rangemad koroonapiirangud

Tais on seni tuvastatud üle 326 300 koroonaviirusse nakatumise, Covid-19 tõttu on surnud 2711 inimest. valdav osa nakatumist on tuvastatud aprillis alanud viimase viiruselaine ajal. Olukorda raskendavad vaktsineerimise aeglus ja piiratud testimisvõimekus.