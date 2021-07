«Tuleb mõista, et viiruse piiramiseks on ainult kaks võimalust: 16.-17. sajandi võimalus ehk täielik isolatsioon ning 20. sajandi võimalus ehk töötavad, tõhusad vaktsiinid. Kõik muu, loodus-, looma-, taimetooted ei tule arvesse,» rääkis Maimets «Vikerhommikus».

«Mida rohkem vaktsineerimist, seda vähem piiramist. Meie kõigi asi on tempo üles saada.»

«Selge, et ainult leebe peapaitamisega enam ei saa ja tuleb motivatsiooni aktiivselt poolelt tõhustada,» rõhutas Maimets, lisades naljatamisi, et ka Soome on siinkohal Eestile «appi tulnud», piirates reisimisvõimalusi vaktsineerimisnõude, testimise või läbipõdemistõendi ettenäitamisega.