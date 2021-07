Värskendatud HOIA mobiilirakendus teavitab lähikontaktidest ka välismaal viibides

Rakenduse uuendus toetab turvalist reisimist, aidates kasutajate kaasabil piirata COVID-19 viiruse levikut. «Meie soov on lihtsustada turvalist reisimist. Toetame digiriigina tehnoloogiliste lahenduste arengut, mis võimaldavad meil naasta tavapärase elu juurde.

HOIA rakendusel on oluline roll turvalisuse tagamisel, sest selle kasutamisega saab aidata privaatselt kaasa nakatunute arvu vähendamisele,» sõnas Terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialist Kerstin-Gertrud Kärblane.

Kui inimene saab positiivse COVID-19 testitulemuse juba välismaa testipunktis, tuleb haigestumine märkida konkreetse riigi rakenduses. Kärblase sõnul on erisuse põhjuseks see, et välismaa äppides käib nakatunuks märkimine teisiti.