EMA hinnangul ei tohi teatud haiguse korral Jansseni vaktsiini saada

Komitee hindas kapillaaride lekke sündroomi kolme juhtu, mis tekkisid kahe päeva jooksul pärast Jansseni vaktsiiniga vaktsineerimist. Ühel neist juhtudest oli kapillaaride lekke sündroom vaktsineeritul esinenud ka varasemalt ning kaks juhtu lõppesid surmaga. 21. juuni 2021 seisuga on maailmas Jansseni vaktsiini tehtud üle 18 miljoni annuse.

Kapillaaride lekke sündroom on väga harva esinev tõsine seisund, mis on tingitud vedeliku lekkest väikestest veresoontest (kapillaaridest) ning põhjustab peamiselt käte ja jalgade turset, vererõhu langust, vere paksenemist ja albumiini vähesust veres. Tervishoiutöötajad peaksid olema teadlikud kapillaaride lekke sündroomi tekke võimalusest ja sümptomitest ning arvestama selle taastekke riskiga inimestel, kellel seda on varem esinenud.