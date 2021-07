ÜRO: koroona põhjustas kümnendite suurima näljahäda kasvu

Kümnendik maailma inimestest on alatoitumuses. FOTO: Shutterstock

Koroonapandeemia on suurendanud näljaga silmitsi seisvate inimeste arvu maailmas umbes 18 protsendi võrra ning on andnud suure tagasilöögi pingutustele tagamaks, et kõigil inimestel oleks juurdepääs toidule, märgib ÜRO esmaspäeval avaldatud raportis.