Teadlased leidsid võimaliku seose gripivaktsiini ja Covid-19 raskuse vahel

Olles nakatunud koroonaviirusega, on gripi vastu vaktsineeritutel uue uuringu kohaselt väiksem tõenäosus kogu keha hõlmavaks raskeks infektsiooniks, samuti verehüüvete tekkeks, insuldiks ja intensiivraviks.

«Meie töö on oluline,» ütles uuringu kaasautor dr Devinder Singh US Newsis, märkides, et piiratud ressursside tõttu ei ole kõikjal maailmas jätkuvalt juurdepääsu Covid vaktsiinidele.

Gripivaktsineerimisest võib kasu olla kogu elanikkonnale, kuna see võib kahepoolselt toimida koroonaviiruse ja gripi suhtes, mille ühele ajale sattuv levik võiks potentsiaalselt ületada tervishoiuressursse, ütles Singh.

Miks gripivaktsiin näib pakkuvat teatud kaitset mõne Covid-19 tõsise mõju eest, pole päris selge, kuid on võimalik, et see paneb immuunsüsteemi tööle, et vähendada kogu organismi hõlmavate kahjude tõenäosust, mida täheldatakse ka gripi korral, ütlevad teadlased.