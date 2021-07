Ööpäeva jooksul manustati 4466 vaktsiinidoosi

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 585 402 inimesele, kellest 89 602 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 495 800 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 4466 doosi, kokku on manustatud 1 028 127 vaktsiinidoosi.