Lasnamäe Centrumi Confidos sai naine ekslikult puugivaktsiini asemel koroonavaktsiini

Lasnamäe Confidos juhtus kogemata intsident, mille käigus sai naisterahvas puugivaktsiini asemel Jansseni koroonavaktsiini, naine oli varasemalt juba vaktsineeritud ja see oli tema jaoks kolmas vaktsiinidoos, kirjutab ERR .

Confido juhatuse liige Kadi Lambot ütles ERR-ile, et juhtunu oli süsti teinud õe inimlik eksitus. Viga märkas medõde ise kohe pärast vaktsineerimist ning patsiendiga võeti ühendust.

«Loomulikult meie vastutame oma tegevuste eest,» ütles Lambot ja lisas, et kliiniku arst on patsiendiga suhelnud, uurinud tema enesetunde kohta ning vajadusel on Confido valmis pakkuma naisele ravi.